Кубок Европы. УНИКС обыграл «Партизан», «Локомотив» победил «Леткабелис»

В матче группового этапа Кубка Европы УНИКС дома обыграл «Партизан» (93:70). В составе победителей самым результативным стай Айзеяя Канаан (23 очка). 22 очка набрал Джордан Морган.

«Локомотив» на выезде переиграл литовский «Леткабелис» (105:76). Лучшим снайпером у российского клуба стал Джоржан Кроуфорд (20 очков).

Кубок Европы. Мужчины

Группа C

«Леткабелис» (Литва) — «Локомотив» (Россия) — 76:105 (13:27, 26:32, 11:23, 26:23)

Группа A

УНИКС (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 93:70 (22:13, 15:19, 30:21, 26:17)

14 октября