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«Краснодар» одержал вторую победу подряд в Еврокубке

21:15
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Краснодарский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Еврокубка победил французский «Лимож» — 86:75. Определяющей стала заключительная четверть, которую российская команда выиграла со счетом 31:17.

После трех туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице группы B, одержав две победы.

Баскетбол

Кубок Европы. Мужчины

Группа B

«Локомотив» (Россия) — «Лимож» (Франция) — 86:75 (20:19, 22:22, 13:17, 31:17)

16 октября.

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