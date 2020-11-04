Игроки «Виртуса» объявили забастовку из-за задержки зарплаты. Баскетболистам римского клуба не платят с начала сезона, сообщает Sportando.

Игроки прибыли в тренировочный комплекс команды, но отказались тренироваться на площадке.

Ранее игроки «Виртуса» отказались проводить первое владение в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Брешии». В знак протеста против руководства клуба баскетболисты потеряли мяч по правилу 24 секунд.