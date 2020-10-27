Григорий Мотовилов: «В игре с «Монако» надо выиграть подбор под своим щитом и остановить их быстрый отрыв»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Григорий Мотовилов прокомментировал предстоящий матч регулярного сезона Еврокубка с «Монако». После четырех туров у обоих клубов по три победы и одному поражению. Краснодарский клуб отправился во Францию после победы над «Зеленой Гурой» в Единой лиге ВТБ (114:99).

— Против «Зелены Гуры» мы отлично играли в нападении, хорошо двигали мяч, забили много открытых бросков. Но в защите нам еще есть в чем прибавлять. Надеюсь, что к игре с «Монако» мы сделаем правильные выводы. Про монегасков могу сказать, что это крепкая команда. На каждой позиции у них есть качественные исполнители. Очень физически сильные ребята. Надо будет выиграть подбор под своим щитом и остановить их быстрый отрыв.

Как мне переезды между городами на автобусе («Локо» добирался до Монако в том числе на двух автобусах: от Зелены Гуры до Берлина, от Ниццы до Монако, — прим. «СЭ»)? Лично я чувствую себя хорошо. Есть возрастные игроки, которым, наверное, это дается не легко, но выбирать не приходится. Поэтому все в команде относятся к этому с позитивом. (Тимур Ганеев)

Матч «Монако» — «Локомотив-Кубань» пройдет в среду, 28 октября. Начало — в 20.00 (мск).