Главный тренер «Енисея»: «Победа над «Бахчешехиром» для меня одна из самых важных в этом сезоне»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович подвел итоги победы в матче 2-го группового этапа Кубка Европы против «Бахчешехира» (105:90).

— В первую очередь я очень хочу поздравить своих игроков с победой, сегодня они настоящие герои, — цитирует Анзуловича официальный Twitter клуба. — Поверьте, сегодня нам противостоял очень сильный соперник, и эта победа для меня одна из самых важных в этом сезоне!

Лучшим в матче по очкам стал форвард хозяев Томислав Зубчич, который набрал 33 очка.

Следующий матч на турнире «Енисей» проведет 18 декабря против «Каршияки».