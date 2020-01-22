Эррик Макколлум: «Встреча с «Галатасараем» — особенная для меня, тем более, в день рождения»
Защитник УНИКСа Эррик Макколлум поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Галатасараем» в рамках стадии топ-16 Еврокубка.
— Для меня это особенная игра по многим причинам, — приводит слова Макколлума официальный сайт УНИКСа. — Я выигрывал этот турнир с «Галатасараем», у меня сохранились прекрасные воспоминания о выступлении за эту команду, друзья, я был прекрасно принят болельщиками и клубом. Турция практически стала вторым домом для меня. В день игры будет мой день рождения, поэтому мотивации у меня будет достаточно.
32-летний Макколлум выступал за «Галатасарай» в сезоне-2015/16, а также провел в этой команде вторую половину сезона-2016/17. В 2016 году «Галатасарай» стал победителем Еврокубка, а Эррик был признан самым ценным игроком турнира.
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https://unics.ru/news/unics/?id=vstrecha-eksobladateley-kubka-evropy-