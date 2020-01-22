Защитник УНИКСа Эррик Макколлум поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Галатасараем» в рамках стадии топ-16 Еврокубка.

— Для меня это особенная игра по многим причинам, — приводит слова Макколлума официальный сайт УНИКСа. — Я выигрывал этот турнир с «Галатасараем», у меня сохранились прекрасные воспоминания о выступлении за эту команду, друзья, я был прекрасно принят болельщиками и клубом. Турция практически стала вторым домом для меня. В день игры будет мой день рождения, поэтому мотивации у меня будет достаточно.

32-летний Макколлум выступал за «Галатасарай» в сезоне-2015/16, а также провел в этой команде вторую половину сезона-2016/17. В 2016 году «Галатасарай» стал победителем Еврокубка, а Эррик был признан самым ценным игроком турнира.