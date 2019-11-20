«Енисей» в гостях обыграл «Седертелье» в Кубке Европы

«Енисей» в гостях одержал победу над «Седертелье» (92:65) в матче группового турнира Кубка Европы FIBA.

В составе красноярского клуба 24 очка набрал форвард Томислав Зубчич. У шведской команды 18 баллами отметился Чарльз Кэллисон.

Для «Енисея» эта победа стала четвертой в пяти играх. Таким образом россияне гарантировали себе выход во второй раунд турнира.

Кубок ФИБА Европа

Группа G

«Седертелье Кингс» (Швеция) — «Енисей» (Россия) — 65:92 (21:14, 20:21, 16:34, 8:23)