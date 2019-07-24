"Енисей" узнал возможных соперников по группе в Кубке Европы

В Мюнхене состоялась жеребьевка Кубка ФИБА Европа. По ее итогам, "Енисей" попала в группу G. Полный состав группы определится по завершении квалификационного раунда, сообщает официальный сайт команды.

В квартет G попадут победитель пары "Раховецы" (Косово) – "Клуж" (Румыния). Еще две команды определятся по результатам квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Согласно формату Кубка Европы, участников ждут два групповых этапа и плей-офф. Из групп проходят дальше команды, занявшие два первых места.