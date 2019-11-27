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«Енисей» уступил «Клужу» в Кубке ФИБА Европа

27 ноября 2019, 22:27
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«Енисей» в матче 6-го тура группового турнира Кубка ФИБА Европа уступил румынскому клубу «Клуж-Напока» со счетом 83:97.

Самым результативным игроком в составе румын стал Патрик Ричард, набравший 21 очко. В составе российской команды 26 очков набрал Дэвион Берри.

До этой встречи у обеих команд было по четыре победы и одному поражению. «Клуж» вышел на первое место в группе.


Кубок ФИБА Европа
Группа G

«Клуж-Напока» (Румыния) — «Енисей» (Россия) — 97:83 (21:20, 29:25, 30:24, 17:14)
27 ноября.

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