«Енисей» уступил «Клужу» в Кубке ФИБА Европа

«Енисей» в матче 6-го тура группового турнира Кубка ФИБА Европа уступил румынскому клубу «Клуж-Напока» со счетом 83:97.

Самым результативным игроком в составе румын стал Патрик Ричард, набравший 21 очко. В составе российской команды 26 очков набрал Дэвион Берри.

До этой встречи у обеих команд было по четыре победы и одному поражению. «Клуж» вышел на первое место в группе.



Кубок ФИБА Европа

Группа G

«Клуж-Напока» (Румыния) — «Енисей» (Россия) — 97:83 (21:20, 29:25, 30:24, 17:14)

27 ноября.