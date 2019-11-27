«Енисей» уступил «Цмоки-Минск» в женском Кубке Европы

В матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу среди женщин «Енисей» дома проиграл белорусскому клубу «Цмоки-Минск» (68:70).

В составе российского клуба самым результативным стал Даниэлла Маккрей — 14 очков. У белорусского клуба 20 очков набрала Одера Чидом.

«Енисей» с девятью очками возглавляет группу D. У «Цмоки-Минск» семь очков и третья позиция.

Кубок Европы. Женщины

Группа D

«Енисей» (Россия) — «Цмоки-Минск» (Белоруссия) — 68:70 (20:12, 14:21, 15:13, 19:24)

27 ноября.