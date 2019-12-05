«Енисей» проиграл «Хатаю» и занял второе место в группе Кубка Европы
19:52
«Енисей» уступил «Хатаю» в матче группового турнира Кубка Европы — 86:92. Красноярский клуб уступил турчанкам первое место в группе. «Хатай» отправляется в 1/8 финала, «Енисей» — в первый раунд плей-офф.
Кубок Европы
Женщины
Группа D
«Хатай» (Турция) — «Енисей» (Россия) — 92:86 (25:19, 23:28, 24:20, 20:19)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/women/europecup/2019-2020/
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