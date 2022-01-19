Московское «Динамо» обыграло «Тюрк Хава Йоллары» в Лиге чемпионов

Московское «Динамо» обыграло турецкий «Тюрк Хава Йоллары» (3:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди женщин.

Счет в партиях — 16:25, 26:24, 25:19, 18:25, 15:13.

«Динамо» занимает второе место в группе С, имея в активе семь очков. У «Тюрк Хава Йоллары» пять очков и третья позиция.

В группе D «Фенербахче» одержал победу над болгарской «Марицей» со счетом 3:0. Турецкий клуб занимает первое место, набрав 11 очков.

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

Группа C

Динамо М (Россия) — Тюрк Хава Йоллары (Турция) — 3:2 (16:25, 26:24, 25:19, 18:25, 15:13)

19 января.

Группа D

Фенербахче (Турция) — Марица (Болгария) — 3:0 (25:22, 25:11, 25:14)

19 января.