Московское «Динамо» обыграло «Тюрк Хава Йоллары» в Лиге чемпионов
Московское «Динамо» обыграло турецкий «Тюрк Хава Йоллары» (3:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди женщин.
Счет в партиях — 16:25, 26:24, 25:19, 18:25, 15:13.
«Динамо» занимает второе место в группе С, имея в активе семь очков. У «Тюрк Хава Йоллары» пять очков и третья позиция.
В группе D «Фенербахче» одержал победу над болгарской «Марицей» со счетом 3:0. Турецкий клуб занимает первое место, набрав 11 очков.
Волейбол
Лига чемпионов. Женщины
Группа C
Динамо М (Россия) — Тюрк Хава Йоллары (Турция) — 3:2 (16:25, 26:24, 25:19, 18:25, 15:13)
19 января.
Группа D
Фенербахче (Турция) — Марица (Болгария) — 3:0 (25:22, 25:11, 25:14)
19 января.
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