Чемпионат Испании прерван до 24 апреля
21:30
Чемпионат Испании по баскетболу прерван до 24 апреля. Такие меры приняты в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса, сообщает Marca.
Впервые в Испании заболевание COVID-19 было выявлено 31 января. По состоянию на 16 марта было зафиксировано уже 7753 инфицированных. 288 заболевших умерли. В стране введено ограничение на передвижение по улицам.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020