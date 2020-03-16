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Чемпионат Испании прерван до 24 апреля

21:30
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Чемпионат Испании по баскетболу прерван до 24 апреля. Такие меры приняты в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса, сообщает Marca.

Впервые в Испании заболевание COVID-19 было выявлено 31 января. По состоянию на 16 марта было зафиксировано уже 7753 инфицированных. 288 заболевших умерли. В стране введено ограничение на передвижение по улицам.

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