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Бывший тренер сборной России возглавил испанскую «Уникаху»

17:03
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Руководство испанской «Уникахи» приняло решение расстаться с главным тренером Луисом Касимиро. Клуб уже договорилось о приглашении на его место экс-тренера сборной России Фотиса Кацикариса, сообщает Eurohoops.

53-летний специалист подпишет контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

Испанская команда проиграла 9 из 10 последних матчей в рамках национального чемпионата и Еврокубка.

Кацикарис возглавлял сборную России в 2012-2013 годах, а также работал в «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Локомотиве-Кубань».

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