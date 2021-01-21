Бывший тренер сборной России возглавил испанскую «Уникаху»

Руководство испанской «Уникахи» приняло решение расстаться с главным тренером Луисом Касимиро. Клуб уже договорилось о приглашении на его место экс-тренера сборной России Фотиса Кацикариса, сообщает Eurohoops.

53-летний специалист подпишет контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

Испанская команда проиграла 9 из 10 последних матчей в рамках национального чемпионата и Еврокубка.

Кацикарис возглавлял сборную России в 2012-2013 годах, а также работал в «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Локомотиве-Кубань».