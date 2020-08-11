БК «Парма» примет участие в Кубке ФИБА-Европы

Баскетбольный клуб «Парма» в сезоне-2020/21 примет участие в розыгрыше Кубка ФИБА-Европы, сообщает официальный сайт пермяков. Команда начнет турнир с группового этапа, жеребьевка которого состоится 18 августа.

«Сегодня появилась официальная информация об участии нашей команды в Кубке ФИБА-Европа. 18 августа состоится жеребьевка турнира, и мы узнаем своих соперников по групповому этапу. Говорить о перспективах пока преждевременно, но я искренне рад тому, что появляются позитивные новости. Для нас является важным то, что удалось сохранить в большей степени состав команды, и надеюсь, что это поможет игрокам быстрее набрать игровую форму», — отметил генеральный директор клуба Александр Башминов.

На момент остановки Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 «Парма» занимала пятое место.