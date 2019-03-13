"Автодор" уступил "Вюрцбургу" в 1/8 финала Кубка ФИБА Европа и покинул турнир

Саратовский "Автодор" в гостях проиграл немецкому клубу "Вюрцбург" (90:94) в 1/8 финала Кубка ФИБА Европа.

В первом матче "Вюрцбург" также победил (79:76) и по сумме двух игр пробился в 1/4 финала.

В составе "Автодора" самым результативным стал Борис Савович, который набрал 11 очков. У "Вюрцбурга" с 16 очками лучшим снайпером стал Йоханнес Рихтер.

Кубок ФИБА Европа

1/8 финала

Ответный матч

"Вюрцбург" (Германия) - "Автодор" (Россия) - 94:90 (12:23, 29:25, 31:24, 22:18)

13 марта.

Первый матч - 79:76