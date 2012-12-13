Ацо Петрович: "Под конец встречи устали"

Главный тренер УНИКСа Ацо Петрович после победы над "Остенде" в матче 6-го тура группового этапа Кубка Европы (74:67) выразил удовлетворение итогом игры. Также он пожелал удачи сопернику в чемпионате Бельгии.

- Доволен победой, мы доказали, что являемся фаворитами группы, а единственное поражение от поляков было досадной осечкой, - цитирует Петровича официальный сайт клуба. - Контролировали игру минут 30 или больше. Под конец встречи устали, плохо отзащищались на периметре, позволили сократить разрыв. "Остенде" желаю успеха во внутреннем чемпионате.