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Ацо Петрович: "Под конец встречи устали"

13 декабря 2012, 06:27
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Главный тренер УНИКСа Ацо Петрович после победы над "Остенде" в матче 6-го тура группового этапа Кубка Европы (74:67) выразил удовлетворение итогом игры. Также он пожелал удачи сопернику в чемпионате Бельгии.

- Доволен победой, мы доказали, что являемся фаворитами группы, а единственное поражение от поляков было досадной осечкой, - цитирует Петровича официальный сайт клуба. - Контролировали игру минут 30 или больше. Под конец встречи устали, плохо отзащищались на периметре, позволили сократить разрыв. "Остенде" желаю успеха во внутреннем чемпионате.

Дополнительная информация:

unics..ru

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