Айвар Куусмаа: "С каждым соперником "Калев" будет биться"

Главный тренер "Калева" Айвар Куусмаа перед стартом Единой лиги ВТБ выразил мнение, что команде досталась сильная группа по итогам жеребьевки турнира. По его словам, приведенным на официальном сайте турнира, перед клубом поставлена цель - выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

- С какими сложностями сталкивается "Калев" при подготовке к новому сезону?

- Наша главная проблема – нехватка времени. Нужно подготовить команду физически, ментально и тактически, но так получается, что сейчас тренируется вместе только часть баскетболистов. Не все игроки еще отдохнули после матчей за сборную, у других есть небольшие повреждения. А времени у нас совсем мало.

- Кроме чемпионата Единой лиги ВТБ вы участвуете также в национальном чемпионате, Кубке вызова и Балтийской лиге. Учитывая непростую предсезонную подготовку, у команды хватит сил?

- У нас был уже подобный опыт в двух последних сезонах, поэтому, думаю, мы справимся. Но сразу скажу: будет тяжело.

- Расскажите об усилении "Калева". Каких игроков удалось подписать в это межсезонье?

- В этом году мы довольно серьезно укрепились. Из Германии вернулся Рэйт Кирлес, у которого эстонское гражданство. Это опытный форвард со стабильным средним броском. Другой новичок Гари Уилкинсон – MVP чемпионата Австралии, физически сильный игрок, который превосходно завершает быстрые отрывы. На позицию разыгрывающего мы взяли Дерека Гэссера, а самое последнее подписание – Фрэнк Элегар. Американский центровой имеет опыт выступления в Европе, и, думаю, он нам поможет.

- Как оцените группу, в которую попал "Калев" по итогам жеребьевки чемпионата Единой лиги ВТБ?

- Конечно, группа сильная. В ней есть явные лидеры, но, думаю, в результате все будет зависеть от того, как команды сыграют в домашних матчах.

- Чего лично вы ждете от "Калева" в предстоящем сезоне?

- Могу вам точно сказать, что с каждым соперником мы будем биться и выкладываться на 110 процентов. А цель перед командой уже поставлена – выступить лучше, чем в прошлом сезоне.