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19 марта 2012, 19:52

Йонас Казлаускас: "Наша серия с "Бильбао" - дуэль хороших команд"

Петр ТЕРЕЩЕНКОВ
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Главный тренер ЦСКА Йонас Казлаускас в преддверии серии 1/4 финала Евролиги против "Бильбао" рассказал об опасности снайперов испанского клуба. Он также подчеркнул, что это будут поединки двух очень хороших команд.

- Я не думаю сейчас обо всей серии, - приводит официальный сайт турнира слова литовского специалиста. - Нужно сконцентрироваться на первом матче. В "Бильбао" есть несколько очень хороших снайперов, с которыми нужно быть очень аккуратными. С другой стороны, уверен, что наша передняя линия доставит сопернику немало проблем. Испанцы хорошо организованы, агрессивны, и у них есть опытные баскетболисты, впрочем, как и у нас. Это будет битва двух очень хороших команд.

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