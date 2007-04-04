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4 апреля 2007, 10:50

Лэнгдон и Торрес: залог победы - игра в защите

Николай КОРОТАЕВ
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     По словам легионеров ЦСКА Траджана Лэнгдона и Оскара Торреса, ключом к победе в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги с израильским "Маккаби" (80:58) стала самоотверженная игра армейцев в защите.

     "Как обычно, главным было безупречно действовать в защите, - приводит слова Лэнгдона официальный сайт турнира. - Именно благодаря защите мы смогли с самого начала вырваться вперед".

     "Сегодня все игроки ЦСКА защищались с полной отдачей, - подчеркнул Торрес. - Мы построили стену, которую "Маккаби" не смогло подвинуть. А набирая 58 очков, сложно рассчитывать на победу в плей-офф".

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