Лэнгдон и Торрес: залог победы - игра в защите
По словам легионеров ЦСКА Траджана Лэнгдона и Оскара Торреса, ключом к победе в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги с израильским "Маккаби" (80:58) стала самоотверженная игра армейцев в защите.
"Как обычно, главным было безупречно действовать в защите, - приводит слова Лэнгдона официальный сайт турнира. - Именно благодаря защите мы смогли с самого начала вырваться вперед".
"Сегодня все игроки ЦСКА защищались с полной отдачей, - подчеркнул Торрес. - Мы построили стену, которую "Маккаби" не смогло подвинуть. А набирая 58 очков, сложно рассчитывать на победу в плей-офф".
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