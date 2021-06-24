Россия уступила Бельгии в огненной концовке. Меессеман сделала свое дело, но за нашу команду не стыдно

Несмотря на вылет в четвертьфинале Евробаскета подопечные Ковалева еще сохраняют шансы на квалификацию ЧМ-2022.

Евробаскет-2021. Женщины. Страсбург

1/4 финала

Бельгия — Россия — 85:83 (21:20, 22:17, 20:21, 22:25)

Б: Меессеман (33 + 11 подборов), Местдаг (19), Линскенс (13).

Р: Вадеева (30 + 7 подборов + 5 передач), Глонти (17), Левченко (11), Шилова (11), Мусина (10).

Быстрые и мотивированные

Женская сборная России, которая в эпоху президентства Сергея Чернова, разрывала всех и вся на континенте и трижды доходила до финала чемпионата мира, в последние годы расстраивала. Мы пропустили два последних ЧМ, две подряд Олимпиады и раз за разом проваливаемся на Евробаскетах. В 2013-м не смогли выйти из группы, в 2015-м проиграли Франции в первом раунде плей-офф, а в 2017-м — Греции. На Евробаскете-2019 в Сербии мы с огромным трудом вышли из группы (за счет крупной победы в последнем туре над Белоруссией, до этого было два поражения), потом обыграли итальянок в 1/8, а в четвертьфинале получили форменный разгром от звездной Испании. Поражение было таким тяжелым, что мы не смогли настроиться на игру со Швеции и уступили скандинавской сборной место в олимпийской квалификации.

Лидер и капитан сборной Мария Вадеева играет за национальную сборную с 2015 года. Для нее нынешний Евробаскет уже четвертый в карьере. Хотя девушке всего 22 года. Перед стартом турнира во Франции она заявила, что устала проигрывать и сделает все возможное, чтобы вернуть нашей команде медали, которых не было с победного Евробаскета-2011.

Слова Вадеевой были похожи на юношеский максимализм. Ведь после ухода Олафа Ланге новый наставник команды Александр Ковалев резко омолодил сборную — мы самая юная сборная на Евробаскете (средний возраст — 25,2). К тому же, только мы и Бельгия не пользуемся услугами натурализованных игроков. В 2017 году РФБ удалось «выбить» русский паспорт американской разыгрывающей Джамирре Фолкнер, но она в команде так и не появилась. При Ланге из-за травмы, а Ковалев решил дать шанс местным баскетболисткам. И они его не подвели.

Левченко, Голдырева и Комарова (двух последних Ланге не замечал) стали настоящим мотором команды в Страсбурге. Они раз за разом разгоняли атаки сборной. Перед четвертьфиналом я говорил с легендой нашего баскетбола Ольгой Артешиной. Она призналась, что на сборную наконец-то приятно смотреть.

Все решил один подбор в нападении

Да, мы привыкли к отличной игре Мусиной и Вадеевой, но нашлись и другие лидеры. Это не только перечисленные игроки задней линии, но и форвард МБА Нина Глонти, и Камилла Огун, решившая поиграть в Бельгии, и Анастасия Шилова из «Надежды».

Последняя — выдающийся снайпер, но в последние годы ей не хватало уверенности в майке сборной. Благодаря атмосфере в коллективе Ковалева все изменилось. В заключительной четверти со звездной Бельгией Шилова забила три подряд трехочковых и позволила нашей команде наконец-то сравнять счет (73:73).

Затем у нас наступил небольшой спад. Вадеева села отдохнуть на концовку, а проводившая отличный матч Глонти совершила две потери подряд. Соперники вновь вырвались вперед («+4»). А учитывая, что трибуны были заполнены бельгийскими фанатами, которые рьяно гнали своих любимец вперед, показалось, что это конец. Но наши молодые игроки не были с этим согласны.

Левченко забила дальний бросок (76:79), а в следующей нашей атаке Глонти забила трудовой мяч из-под кольца (79:81). Затем отличным проходами обменяли Меессеман и Мусина. Рая забила через Линскенс и громким криком призвала свои партнёров отбиться. Так и получилось. Шилова сделала важнейший перехват, а Вадеева с передачи Левченко забила легкие два очка. Ничья за 3 1 секунд до конца.

Тренер Бельгии взял тайм-аут и начертил атаку под Местдаг. Снайпер «Вашинготона» промахнулась из выгодной позиции, но вездесущая Меессеман взяла важнейший подбор и отдала передачу на Жюли Аллеман. Та, раскачав Мусину, не промахнулась за 6 секунд до сирены (85:83).

У нас оставалось время на ответ, но сначала Мусину накрыла высоченная Линскенс (не удалось поставить Раисе правильный заслон при вводе мяча). А за 1,5 секунды до сирены Глонти попыталась забить с ожесточенным сопротивлением, но мяч угодил в заднюю душку. Россия проигрывает в драматичной концовке, но оставляет о себе очень приятные впечатления. Два года назад мы проигрывали Меессеман и компании «-13». В этот раз дали крутой бой.