Женская сборная России вышла на чемпионат Европы по баскетболу

Женская сборная России по баскетболу крупно обыграла соперниц из Швейцарии (103:47) в отборе на чемпионат Европы-2021 и получила право сыграть в главном турнире.

Самой результативной в составе нашей команды стала Мария Вадеева, набравшая 25 очков.

Россиянки с 11 очками заняли первое место в группе С. Следом расположились сборные Боснии и Герцеговины (11), Швейцарии (8) и Эстонии (6).