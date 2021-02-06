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Женская сборная России вышла на чемпионат Европы по баскетболу

19:10

Женская сборная России по баскетболу крупно обыграла соперниц из Швейцарии (103:47) в отборе на чемпионат Европы-2021 и получила право сыграть в главном турнире.

Самой результативной в составе нашей команды стала Мария Вадеева, набравшая 25 очков.

Россиянки с 11 очками заняли первое место в группе С. Следом расположились сборные Боснии и Герцеговины (11), Швейцарии (8) и Эстонии (6).

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