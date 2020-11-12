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Женская сборная России разгромила Швейцарию в отборе на Евробаскет

20:59

Женская сборная России разгромила Швейцарию (98:42) в матче третьего тура отбора на Евробаскет-2021. После трех туров россиянки вышли на первое место в группе С, набрав пять очков, но Босния и Герцоговина в любом случае потеснит нашу сборную с лидирующей позиции после встречи с Израилем из-за победы в очном матче.

На Евробаскет-2021 выйдут победители групп и пять лучших команд, занявших вторые места. Чемпионат Европы пройдет во Франции и Испании.

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