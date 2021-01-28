Женская сборная России приступила к тренировкам в Оренбурге

Тренерский штаб женской сборной России назвал состав на сбор перед заключительным этапом квалификации чемпионата Европы по баскетболу 2021 года, сообщает сайт Российской федерации баскетбола.

Всего на сбор в Оренбург вызваны 16 баскетболисток.

Защитники: Анна Буровая («Динамо», Курск), Марина Голдырева («Динамо», Новосибирская область), Елизавета Комарова («Надежда», Оренбургская область), Дарья Курильчук («Енисей», Красноярский край), Ксения Левченко («Спарта энд К», Видное), Екатерина Федоренкова («Ника», Сыктывкар).

Форварды: Аделина Абайбурова («Енисей»), Анастасия Олаири Косу, Раиса Мусина (обе — «Динамо», Курск), Александра Марченкова («Ника»), Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова (все — «Надежда»), Дарья Репникова («Спарта энд К»).

Центровые: Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Шабанова («Динамо», Курск).

Баскетболистки прибывают в Оренбург постепенно, по мере освобождения из клубов — так, в первом занятии в среду вечером участвовали только три баскетболистки. Приближенный к оптимальному состав собрался только на вечерней тренировке в четверг.

Сборная России в Оренбурге сыграет против команд Эстонии (4 февраля) и Швейцарии (6 февраля).

Российская сборная возглавляет группу с тремя победами и одним поражением, опережая команду Боснии и Герцеговины по разнице очков в личных встречах. В финальный турнир Евробаскета-2021 выйдут победители групп и пять лучших из девяти команд, занявших вторые места.