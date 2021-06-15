Женская сборная России прибыла в Страсбург на чемпионат Европы
В понедельник вечером сборная России прибыла во французский город Страсбург, где 17 июня стартует чемпионат Европы среди женщин, сообщает сайт РФБ.
Россиянки летели с пересадкой в Амстердаме. Около полуночи по Москве команда заехала в «пузырь», организованный внутри отеля в центре Страсбурга. Во вторник девушки должны были против обязательное ПЦР-тестирование и провести первую тренировку на арене Rhenus Sport, где и пройдут матчи.
Евробаскет-2021 пройдет в Страсбурге и Валенсии с 17 по 27 июня. В испанской части турнира сыграют команды групп A и B, во французской — C и D. После четвертьфиналов все участники соберутся в Валенсии, где победители продолжат борьбу за медали, а проигравшие проведут по одному стыковому матчу за попадание в квалификацию чемпионата мира-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38032/zhenskaya-sbornaya-priletela-na-evrobasket
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