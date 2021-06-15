Женская сборная России прибыла в Страсбург на чемпионат Европы

В понедельник вечером сборная России прибыла во французский город Страсбург, где 17 июня стартует чемпионат Европы среди женщин, сообщает сайт РФБ.

Россиянки летели с пересадкой в Амстердаме. Около полуночи по Москве команда заехала в «пузырь», организованный внутри отеля в центре Страсбурга. Во вторник девушки должны были против обязательное ПЦР-тестирование и провести первую тренировку на арене Rhenus Sport, где и пройдут матчи.

Евробаскет-2021 пройдет в Страсбурге и Валенсии с 17 по 27 июня. В испанской части турнира сыграют команды групп A и B, во французской — C и D. После четвертьфиналов все участники соберутся в Валенсии, где победители продолжат борьбу за медали, а проигравшие проведут по одному стыковому матчу за попадание в квалификацию чемпионата мира-2022.