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Женская сборная России прибыла в Страсбург на чемпионат Европы

19:39
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В понедельник вечером сборная России прибыла во французский город Страсбург, где 17 июня стартует чемпионат Европы среди женщин, сообщает сайт РФБ.

Россиянки летели с пересадкой в Амстердаме. Около полуночи по Москве команда заехала в «пузырь», организованный внутри отеля в центре Страсбурга. Во вторник девушки должны были против обязательное ПЦР-тестирование и провести первую тренировку на арене Rhenus Sport, где и пройдут матчи.

Евробаскет-2021 пройдет в Страсбурге и Валенсии с 17 по 27 июня. В испанской части турнира сыграют команды групп A и B, во французской — C и D. После четвертьфиналов все участники соберутся в Валенсии, где победители продолжат борьбу за медали, а проигравшие проведут по одному стыковому матчу за попадание в квалификацию чемпионата мира-2022.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38032/zhenskaya-sbornaya-priletela-na-evrobasket

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