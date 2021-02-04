Женская сборная России победила Эстонию в матче отбора чемпионата Европы

Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Эстонии в матче квалификации на чемпионат Европы-2021. Российская команда разгромила соперниц со счетом 79:35.

Самой результативной на площадке стала форвард российской сборной Раиса Мусина, которая набрала 17 очков.

Россиянки с 9 очками занимают первое место в группе С. Следом идут сборные Боснии и Герцеговины (9), Швейцарии (7) и Эстонии (5).

Заключительный матч отборочного турнира россиянки проведут 6 февраля против команды Швейцарии.