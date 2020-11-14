Женская сборная России победила Боснию и Герцеговину в квалификации Евро-2021

В матче квалификации чемпионата Европы среди женщин встречались команды Боснии и Герцеговины и России. Россиянка одержали победу со счетом 72:68.

Самой результативной в составе победительниц стала Раиса Мусина, набравшая 25 очков.

Этот успех позволил сборной России возглавить турнирную таблицу группы С, опередив по дополнительным показателям команду Боснии и Герцеговины.

Свой следующий матч в квалификации команда Александра Ковалева проведет 4 февраля, когда сыграет с Эстонией.