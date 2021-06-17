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Россия обыграла Чехию в матче женского Евробаскета

15:26

Сборная России обыграла команду Чехии в стартовом матче группового турнира женского Евробаскета-2021 со счетом 73:69.

Самой результативной в составе российской команды стала Мария Вадеева, у которой дабл-дабл (27 очков и 16 подборов). У сборной Чехии больше всех очков набрала Алена Ханушова (24).

В следующем матче Россия 18 июня сыграет с Хорватией.

Чемпионат Европы

Женщины

Группа D

Россия — Чехия — 73:69 (16:14, 22:19, 22:18, 13:18)

17 июня. Страсбург. «Rhenus Sport».

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