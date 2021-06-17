Россия обыграла Чехию в матче женского Евробаскета
Сборная России обыграла команду Чехии в стартовом матче группового турнира женского Евробаскета-2021 со счетом 73:69.
Самой результативной в составе российской команды стала Мария Вадеева, у которой дабл-дабл (27 очков и 16 подборов). У сборной Чехии больше всех очков набрала Алена Ханушова (24).
В следующем матче Россия 18 июня сыграет с Хорватией.
Чемпионат Европы
Женщины
Группа D
Россия — Чехия — 73:69 (16:14, 22:19, 22:18, 13:18)
17 июня. Страсбург. «Rhenus Sport».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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