Баскетболистка сборной России заразилась коронавирусом

Защитник сборной России Марина Голдырева сдала положительный тест на коронавирус, сообщает сайт РФБ.

Голдырева отправлена на карантин. Она не принимала участия в вечерней тренировке перед встречей с командой Боснии и Герцеговины.

Ранее на этой неделе коронавирус был обнаружен у ассистента главного тренера Александра Васина. У защитника сборной России Екатерины Федоренковой после сомнительной пробы диагноз не подтвердился, она вышла с карантина в четверг.

Сборная России сыграет в Сараево с командой Боснии и Герцеговины в отборочном турнире чемпионата Европы-2021.