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Баскетболистка сборной России заразилась коронавирусом

17:30
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Защитник сборной России Марина Голдырева сдала положительный тест на коронавирус, сообщает сайт РФБ.

Голдырева отправлена на карантин. Она не принимала участия в вечерней тренировке перед встречей с командой Боснии и Герцеговины.

Ранее на этой неделе коронавирус был обнаружен у ассистента главного тренера Александра Васина. У защитника сборной России Екатерины Федоренковой после сомнительной пробы диагноз не подтвердился, она вышла с карантина в четверг.

Сборная России сыграет в Сараево с командой Боснии и Герцеговины в отборочном турнире чемпионата Европы-2021.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/

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