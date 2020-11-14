Баскетболистка сборной России заразилась коронавирусом
17:30
Защитник сборной России Марина Голдырева сдала положительный тест на коронавирус, сообщает сайт РФБ.
Голдырева отправлена на карантин. Она не принимала участия в вечерней тренировке перед встречей с командой Боснии и Герцеговины.
Ранее на этой неделе коронавирус был обнаружен у ассистента главного тренера Александра Васина. У защитника сборной России Екатерины Федоренковой после сомнительной пробы диагноз не подтвердился, она вышла с карантина в четверг.
Сборная России сыграет в Сараево с командой Боснии и Герцеговины в отборочном турнире чемпионата Европы-2021.
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