Чемпион Евробаскета-2011 — о форме Воронцевича и перспективах команды на Евробаскете-2022.

Несмотря на второе поражение от итальянцев (в феврале в гостях было 64:83), сборная России сохранила второе место в группе. Нашей команде осталось провести две последние игры квалификации (в финальный турнир Евробаскета-2022 не попадает только худшая сборная квартета). Матчи третьего «окна» с Северной Македонией и Эстонией намечены на февраль 2021 года и будут домашними — оба пройдут в Перми. Для выхода в финальную стадию нас устроит одна победа.

Если это задача решаемая, то как мы будет играть на самом Евробаскете? И самое главное — каким составом? Своими мыслями об игре нашей сборной с Италией с «СЭ» поделился глава тренерского совета БК «Самара», экс-тренер мужской и женской сборной России Борис Соколовский. Под руководством Бориса Ильича наша женская команда в последний раз выиграла Евробаскет.

В концовке нас подвела защита

— В чем причины поражения нашей команды от итальянцев?

— Начну с того, что очень обидно было играть с Италией в таллинском «пузыре». Так мы лишились преимущества своей площадки. Плохую службу нам сослужило и то, что перед итальянцами у нас был проходной матч с Эстонией. Особенно это сказалось на позиционном нападении. Если наши игроки легко уходили от молодых эстонцев, показали прекрасный процент дальних попаданий, то в матче с Италией нам навязали очень жесткую защиту. Соперники лишили нас главного преимущества — быстрых переходов от обороны в атаку. А сами набрали после быстрых прорывов 14 очков.

Еще один важный момент — количество перехватов, где мы тоже, если верить статистике, сильно уступили (1:10). Перехват — лучшее средство для контратаки. При этом мы выиграли подбор (47:36), но на протяжении всей игры складывалось впечатление, что итальянцы доминировали на щите. Это связано с тем, что мы бросили много трехочковых бросков, после которых были дальние отскоки (16 подборов в нападении). Но в подборах под кольцом доминировал Тесситори, который провел выдающийся матч. Приведу лишь один статистический факт. Амедео пробил 9 из 26 штрафных своей команды. То есть, он создал очень серьезную нагрузку на глубину нашей обороны.

— Увидели ли вы какие-то позитивные стороны в нашей игре?

— Можно отметить большое желание наших игроков победить. Боевой настрой стал визитной карточкой нашей команды. Но отсутствие доминирующего центрового в нашей сборной, впрочем, как во всем российском баскетболе, дало возможность итальянцам выигрывать «краску». Конечно, задним числом легко рассуждать о том, что нужно было больше идти в обострение, как во второй половине это делали Иван Стребков и отчасти Михаил Кулагин, но это разговоры в пользу бедных. Понимаю, что было тяжело. Итальянцы постоянно использовали размен. При такой защите сложно было рассчитывать на много открытых бросков. Они постоянно создавали давление.

— При этом мы все-таки зашли в концовку. Чего там не хватило?

— Нас подвела защита. Списсу реализовал два открытых трехочковых. Поэтому могу сказать, что состав итальянцев в Таллине был более сбалансированный, чем у нас. За счет Тесситори они создавали нагрузку на глубину обороны, а игроки задней линии хорошо делали свою работу. Грамотные ребята, что и говорить. У нас же только три игрока из этого ростера — Михаил Кулагин, Иван Стребков и Евгений Бабурин — являются лидерами своих клубов. Остальные — добротные ролевики. Можно сказать, что у нас много индейцев и мало вождей.

Воронцевич — сильный мастер, игровой простой на нем почти не сказался

— Десять потерь в первой половине — тяжелый удар для команды?

— Я хорошо знаю Сергею Базаревича. Представляю, как ему по печени били ошибки игроков, которые не должны допускать игроки уровня сборной. Даже при такой вязкой и атлетичной защите, которую нам навязали итальянцы. Сергей привык работать с игроками более высокого качества. Говорю это не в обиду нашим ребятам, которые показали боевой дух и очень старались. Хочется надеяться, что мы все-таки попадем на Евробаскет и поедем туда основным составом. Если честно, то уже надоело смотреть на то, что на «окна» ФИБА сборные собираются экспериментальными составами. Отсюда и такие результаты: Швейцария обыгрывает Сербию, Дания — Литву. Все может закончиться тем, что на Евробаскет не отберутся команды, которые могут претендовать на медали. Мы это уже проходили в предыдущем отборе к чемпионату мира-2019.

— Что скажете о игроках, которые приехали в сборную без контрактов?

— Воронцевича подхлестнула эта ситуация. Плюс ему дали капитанскую повязку. Поэтому он играл на запредельных эмоциях. Постоянно подбадривал ребят, пытался участвовать во всех атаках. На мой взгляд, любой клуб, который сейчас подпишет Андрея, получит в свои ряды сверхмотивированного баскетболиста. Он будет рвать и метать. На высоком уровне ему осталось играть еще 3-4 года, и потенциал у него, конечно, есть. Он сильный мастер, игровой простой на нем почти не сказался. По Валиеву гораздо серьезнее ударило отсутствие игровой практики. Это чувствовалось по всем его движениям.

Жаль, что не было Димы Кулагина, который тоже этим летом остался без контракта. С ним бы у нас была бы более агрессивная игра. Он способен сыграть на трех позициях, если надо, готов пойти в пост. Уверен, что с Кулагиным-старшим, находящимся в хорошей форме, мы бы выиграли у итальянцев.

— Глава тренерского совета РФБ Станислав Еремин посетовал на то, что в сборной очень мало молодых игроков...

— Это легко объяснить. Во-первых, в отличие от Италии, которая и так попадет на Евробаскет-2022 (как хозяйка турнира), Базаревичу надо решать турнирные задачи. Во-вторых, если в отборе на Евробаскет-2017 сроки позволяли тренеру интегрировать в команду молодежь, то сейчас такой возможности нет. Он играл теми ребятами, которых в этот раз отпустили клубы.

— Вы видите молодых игроков, способных усилить сборную?

— Я сейчас работаю в Суперлиге-1, и здесь есть хорошие игроки. Возможно, стоит повнимательнее понаблюдать за этим турниром. Мне нравится, как играет Узинский в УНИКСе, но он тоже скорее ролевик. В «Химках» подрастают неплохие ребята, Евгений Пашутин в «Локомотиве-Кубань» активно использует молодых. Того же Мартюка в ближайшем будущем можно вызвать в сборную.