Жосселина Майга: "Сербию и Белоруссию ни в коем случае нельзя недооценивать"

Центровая сборной России Жосселина Майга отметила, что у команды серьезный настрой на чемпионат Европы. На групповой стадии россиянки сыграют 27 июня с Бельгией, 28-го – с Сербией, а 30-го – с Белоруссией.

– У нас был разбор игры бельгиек, поэтому мы хорошо осведомлены о их возможностях, – цитируют "Известия" Майгу. – Да, многое у них строится через Меессман, но у Бельгии есть и другие классные исполнители. Поэтому настрой у нас самый серьезный. К первому матчу мы подойдем свежими и постараемся показать свой лучший баскетбол. При этом надо понимать, что вторая и третья игры также будут максимально напряженными. Сербию и Белоруссию ни в коем случае нельзя недооценивать.

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