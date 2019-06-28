Женская сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы, уступив Сербии

Женская сборная России в матче второго тура группового турнира женского чемпионата Европы уступила команде Сербии​ – 63:77.

Самым результативным игроком стала Ана Дабович, набравшая 16 очков.

Сербские баскетболистки вышли на первое место в группе D, имея в своем активе 5 очков. Сборная России с двумя поражениями – последняя.

В воскресенье, 30 июня, россиянки встретятся с командой Белоруссии. Начало – в 18.45 по московскому времени.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Сербия – Россия – 77:63 (23:16, 18:16, 12:21, 24:10)

Р: Шилова (11 очков), Белякова (9), Беглова (8), Майга (8), Мусина (5 + 15 подборов).