Женская сборная России победила Белоруссию на чемпионате Европы и вышла в плей-офф

Сборная России в матче чемпионата Европы среди женщин обыграла Белоруссию (76:62) и вышла в плей-офф, несмотря на два поражения.

Россиянки заняли третье место в группе и в первом раунде плей-офф сыграют с командой, занявшей второе место в группе С (Венгрия, Словения, Италия, Турция).

Чемпионат Европы

Женщины

Группа D

Белоруссия - Россия - 62:76 (19:15, 8:18, 14:19, 21:24)

Р: Вадеева (21+13 подборов), Мусина (13), Беглова (12).