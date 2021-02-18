Воронцевич будет капитаном сборной России в отборочных матчах чемпионата Европы

Андрей Воронцевич будет капитаном сборной России по баскетболу в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата Европы. Об этом 17 февраля заявил генеральный менеджер сборной Сергей Панов. Воронцевич сейчас находится без клуба.

«Капитаном в прошлое окно был выбран Андрей Воронцевич, — цитирует Панова ТАСС. — Изменений не предвидится в этом плане. Мы в сборной только приветствуем его порыв помочь национальной команде и будем оказывать в том числе моральную поддержку».

Российская команда выступает в группе В, после четырех игр команда набрала 6 очков. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.