Виктория Сгонникова: "Олаф – сильный тренер. Мне сложно сказать, почему у него не получилось"

Исполнительный директор "Динамо" Виктория Сгонникова не стала критиковать работу главного тренера сборной России Олафа Ланге. Хотя из "Динамо" немецкий специалист не вызвал ни одного игрока на Евробаскет-2019.

– Олаф – сильный тренер, имеющий опыт работы в WNBA, несколько раз выигрывавший Евролигу с УГМК, – отметила она. – Мне сложно сказать, почему у него не получилось в Сербии, я не была в тренерском штабе и не знаю, что происходило внутри команды. Единственная моя претензия к Ланге заключается в том, что он не так много времени уделял кандидатам в сборную. Приведу пример. Проходит "Финал четырех" Кубка России, где клубы играют без легионеров, но тренер национальной команды не присутствует на этих играх. Это не совсем правильно.

Ланге станет уже шестым тренером женской сборной, уволенным за последние 10 лет.