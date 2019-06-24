Стал известен состав женской сборной России на чемпионат Европы-2019

Тренерский штаб женской сборной России назвал состав команды на чемпионат Европы-2019, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). Турнир пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля.

В состав сборной России вошли 12 баскетболисток:

Защитники: Елена Беглова, Евгения Белякова, Ксения Левченко, Анна Лешковцева, Екатерина Федоренкова;

Форварды: Юлия Гладкова, Анастасия Логунова, Раиса Мусина, Анастасия Шилова;

Центровые: Мария Вадеева, Наталья Виеру, Жосселина Майга.

Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (27 июня), Сербией (28 июня) и Белоруссией (30 июня). Шесть лучших команд по итогам чемпионата Европы попадут в олимпийскую квалификацию.