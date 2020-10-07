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Швед не сыграет за сборную России в отборе Евробаскета

11:28
Алексей Швед. Фото FIBA.
Алексей Швед. Фото FIBA.
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Генеральный менеджер сборной России Сергей Панов сообщил, что защитник Алексей Швед не поможет национальной команде в матчах отбора на Евробаскет.

«По договоренности с клубом Алексей Швед не примет участия в отборе Евробаскета. Решение о его участии в квалификации Олимпиады будет принято позже», — написал Панов в Instagram.

Сборная России играет в квалификационной группе B. Коллектив Сергея Базаревича соревнуется с командами Италии, Эстонии и Македонии.

После двух туров россияне идут третьими с 3 очками.

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