Швед не сыграет в февральских матчах отбора к ЧЕ-2021

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил, что Алексей Швед не сыграет за сборную России в февральских матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года против команд Италии и Северной Македонии, сообщает ТАСС.

«Думаю, Швед не сыграет, — приводит слова Кириленко ТАСС. — Мы который год находимся в подвешенном состоянии, но я перестал обращать внимание на это. Задача у нас одна — выигрывать каждую игру и попадать на чемпионат Европы. В каком бы составе не играли».

Сборная России в отборочной группе В выступает с командами Северной Македонии, Италии и Эстонии. ЧЕ-2021 пройдет с 2 по 19 сентября.