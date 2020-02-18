Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат Европы

Швед не сыграет в февральских матчах отбора к ЧЕ-2021

15:05
Теги:

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил, что Алексей Швед не сыграет за сборную России в февральских матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года против команд Италии и Северной Македонии, сообщает ТАСС.

«Думаю, Швед не сыграет, — приводит слова Кириленко ТАСС. — Мы который год находимся в подвешенном состоянии, но я перестал обращать внимание на это. Задача у нас одна — выигрывать каждую игру и попадать на чемпионат Европы. В каком бы составе не играли».

Сборная России в отборочной группе В выступает с командами Северной Македонии, Италии и Эстонии. ЧЕ-2021 пройдет с 2 по 19 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7785605

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир