Швеция уступила Сербии на женском Евробаскете и сыграет с Россией за путевку в олимпийский отбор

Сборная Сербии в 1/4 финала женского чемпионата Европы разгромила Швеции со счетом 87:49. За выход в финал Сербия сыграет с Испанией.
В субботу, 6 июля, Швеция встретится с Россией в матче за путевку в отборочный турнир Олимпиады-2020.
В олимпийском отборочном турнире в начале 2020 года примут участие 16 команд, в том числе и гарантировавшие себе участие в Играх Япония (страна-хозяйка) и США (чемпионки мира-2018). Шесть сборных будут представлять Европу, четыре – американский континент, четыре – Азию и Океанию, две – Африку.
Команды будут разделены на четыре группы. По три лучших команды из каждой получат олимпийскую лицензию. Если четвертое место в группе займут американки или японки, то без Олимпиады останутся третьи команды их групп.
Чемпионат Европы
Женщины
1/4 финала
Сербия – Швеция – 87:49 (21:12, 22:9, 21:12, 23:16)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/women/europechamp/2019/