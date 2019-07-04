Швеция уступила Сербии на женском Евробаскете и сыграет с Россией за путевку в олимпийский отбор

Сборная Сербии в 1/4 финала женского чемпионата Европы разгромила Швеции со счетом 87:49. За выход в финал Сербия сыграет с Испанией.

В субботу, 6 июля, Швеция встретится с Россией в матче за путевку в отборочный турнир Олимпиады-2020.

В олимпийском отборочном турнире в начале 2020 года примут участие 16 команд, в том числе и гарантировавшие себе участие в Играх Япония (страна-хозяйка) и США (чемпионки мира-2018). Шесть сборных будут представлять Европу, четыре – американский континент, четыре – Азию и Океанию, две – Африку.

Команды будут разделены на четыре группы. По три лучших команды из каждой получат олимпийскую лицензию. Если четвертое место в группе займут американки или японки, то без Олимпиады останутся третьи команды их групп.

Чемпионат Европы

Женщины

1/4 финала

Сербия – Швеция – 87:49 (21:12, 22:9, 21:12, 23:16)