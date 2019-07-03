Сесилия Зандаласини: "Понимали, что Италия сможет выиграть у России, если остановит Вадееву и Мусину"

Лидер сборной Италии​ Сесилия Зандаласини после поражения от России в 1/8 финала чемпионата Европы (54:63) отметила, что итальянкам не удалось остановить Марию Вадееву.

– Изначально мы понимали, что сможем выиграть у России, если остановим Вадееву и Мусину, – цитируют "Известия" Зандаласини. – И если Раису нам удалось нейтрализовать, то Вадеева почувствовала уверенность и просто уничтожила нас под кольцом. Жаль покидать Евробаскет, всё было в наших руках, но дальше идет сильнейший.

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