Сборная России разгромила Эстонию в квалификации Евробаскета-2022

В Таллине сборная России не заметила сопротивления Эстонии (84:56) в рамках 3-го тура квалификации Евробаскета-2022. Самым результативным игроком матча стал защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин, набравший 19 очков, 5 подборов и 1 передачу (24 балла за эффективность действий). Также стоит отметить уверенную игру капитана команды Андрея Воронцевича — 15 очков, 6 подборов и 4 передачи. Экс-форвард ЦСКА сыграл свой первый официальный матч за последние 10 месяцев. Отлично дебютировал за сборную Андрей Лопатин, который вышел в стартовой пятерке и отметился 8 очками.

В следующем матче квалификации в таллинском «пузыре» наша сборная сыграет с Италией (30 ноября). В первом круге подопечные Сергея Базаревича крупно уступили итальянцам в Неаполе. (Тимур Ганеев)

Чемпионат Европы

Отборочный турнир. Мужчины

Группа B

Эстония — Россия — 56:84 (14:18, 13:23, 15:21, 14:22)