Сборная России поставила рекорд по забитым трехочковым

В рамках квалификации Евробаскета-2022 сборная России побила свой рекорд по количеству реализованных трехочковых в официальных матчах. В победной игре с Эстонией (84:56) наша команда забросила 19 дальних бросков (19/36 — 52,78%). Пять трехочковых на счету Евгения Бабурина, по четыре — у Андрея Воронцевича и Ивана Стребкова, по два — у Андрея Лопатина и Михаила Кулагина и по одному — у Григория Мотовилова и Павла Антипова.

Предыдущий рекорд держался 11 лет. В матче за седьмое место Евробаскета-2009 с Турцией российские баскетболисты забили 16 трехочковых. (Тимур Ганеев)