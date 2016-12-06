Сборная России попала в первую корзину перед жеребьевкой женского Евробаскета-2017

9 декабря в Праге состоится жеребьевка женского Евробаскета-2017, сообщает официальный сайт РФБ. Участие в турнире, который пройдет в Чехии с 16 по 27 июня, примут 16 команд.

Перед жеребьевкой участники были разбиты на четыре корзины согласно результатам на Евробаскете-2015 и в квалификации к этому турниру. Сборная России попала в первую корзину вместе с командами Франции, Испании и Турции. Полностью состав корзин выглядит следующим образом:

первая – Франция, Испания, Россия, Турция;

вторая – Сербия, Белоруссия, Украина, Черногория;

третья – Греция, Словакия, Чехия, Латвия;

четвертая – Италия, Венгрия, Бельгия и Словения.