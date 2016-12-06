22:35 6 декабря | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Сборная России попала в первую корзину перед жеребьевкой женского Евробаскета-2017

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9 декабря в Праге состоится жеребьевка женского Евробаскета-2017, сообщает официальный сайт РФБ. Участие в турнире, который пройдет в Чехии с 16 по 27 июня, примут 16 команд.

Перед жеребьевкой участники были разбиты на четыре корзины согласно результатам на Евробаскете-2015 и в квалификации к этому турниру. Сборная России попала в первую корзину вместе с командами Франции, Испании и Турции. Полностью состав корзин выглядит следующим образом:

первая – Франция, Испания, Россия, Турция; 

вторая – Сербия, Белоруссия, Украина, Черногория; 

третья – Греция, Словакия, Чехия, Латвия; 

четвертая – Италия, Венгрия, Бельгия и Словения.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/12/06/na-zherebevke-zhenskogo-evrobasketa-rossiya-budet-v-pervoj-korzine/

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