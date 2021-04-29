Сборная России по баскетболу сыграет с испанцами и турками на чемпионате Европы
15:39
Пресс-служба Международной федерации баскетбола сообщила, что сборная России выступит в группе А на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года.
Чемпионат Европы запланирован на 1 по 18 сентября 2022 года. В группе А также выступят сборные Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии. Матчи пройдут в Тбилиси.
На чемпионате Европы 2017 года сборная России заняла четвертое место.
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