Сборная России по баскетболу сыграет с испанцами и турками на чемпионате Европы

Пресс-служба Международной федерации баскетбола сообщила, что сборная России выступит в группе А на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года.

Чемпионат Европы запланирован на 1 по 18 сентября 2022 года. В группе А также выступят сборные Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии. Матчи пройдут в Тбилиси.

На чемпионате Европы 2017 года сборная России заняла четвертое место.