Сборная России назвала расширенный состав на отборочные матчи Евробаскета-2021

Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу назвал расширенный состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. В него вошли 24 игрока.

Состав сборной России

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (ЦСКА,), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»,), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Алексей Швед («Химки»).

Форварды: Семен Антонов (ЦСКА,), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («Парма»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Владислав Трушкин («Зенит»).

Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («Парма»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

20 февраля сборная России на выезде сыграет со сборной Италии, а 23 февраля — дома с командой Северной Македонии.