Россиянки все еще могут попасть в Токио-2020

Женская сборная России по баскетболу уступила Испании в четвертьфинале чемпионате Европы (54:78), но не потеряла шансы отобраться на Олимпиаду в Токио. 6 июля россиянкам предстоит встреча с проигравшей командой из пары Сербия – Швеция за попадание в квалификационный турнир.

В этом турнире в начале 2020 года примут участие 16 команд, в том числе и гарантировавшие себе участие в Играх Япония (страна-хозяйка) и США (чемпионки мира-2018). Шесть сборных будут представлять Европу, четыре – американский континент, четыре – Азию и Океанию, две – Африку.

Команды будут разделены на четыре группы. По три лучших команды из каждой получат олимпийскую лицензию. Если четвертое место в группе займут американки или японки, то без Олимпиады останутся третьи команды их групп.