Россиянки - в четвертьфинале чемпионата Европы

Женская сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. В матче 1/8 финала россиянки одолели Италию. Самым результативным игроком встречи стала итальянка Сесилия Дзандаласини - 24 очка. У россиянок 19 очков набрала Мария Вадеева.
В групповом турнире россиянки одержали одну победу и потерпели два поражения и вышли в плей-офф с третьего места.
В четвертьфинале России предстоит встреча с Испанией. Игра состоится 4 июля.
На Евро-2017 российская команда завершила выступления на стадии 1/8 финала.
Чемпионат Европы
Женщины
1/8 финала
Италия - Россия - 54:63 (17:17, 16:12, 12:18, 9:16)
И: Дзандаласини (24).
Р: Вадеева (19), Шилова (10).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/women/europechamp/2019/
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