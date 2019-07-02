Россиянки - в четвертьфинале чемпионата Европы

Женская сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. В матче 1/8 финала россиянки одолели Италию. Самым результативным игроком встречи стала итальянка Сесилия Дзандаласини - 24 очка. У россиянок 19 очков набрала Мария Вадеева.

В групповом турнире россиянки одержали одну победу и потерпели два поражения и вышли в плей-офф с третьего места.

В четвертьфинале России предстоит встреча с Испанией. Игра состоится 4 июля.

На Евро-2017 российская команда завершила выступления на стадии 1/8 финала.

Чемпионат Европы

Женщины

1/8 финала

Италия - Россия - 54:63 (17:17, 16:12, 12:18, 9:16)

И: Дзандаласини (24).

Р: Вадеева (19), Шилова (10).