Россия проиграла Швеции на женском чемпионате Европы и лишилась шансов попасть на Олимпиаду

Женская сборная России програла Швеции в матче чемпионата Европы - 52:57 (10:12, 16:15, 13:16, 13:14). Таким образом, команда Олафа Ланге лишилась шансов на попадание в олимпийский отборочный турнир.

В олимпийском отборочном турнире в начале 2020 года примут участие 16 команд, в том числе и гарантировавшие себе участие в Играх Япония (страна-хозяйка) и США (чемпионки мира-2018). Шесть сборных будут представлять Европу, четыре – американский континент, четыре – Азию и Океанию, две – Африку.

Команды будут разделены на четыре группы. По три лучших команды из каждой получат олимпийскую лицензию. Если четвертое место в группе займут американки или японки, то без Олимпиады останутся третьи команды их групп.

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Квалификация на Олимпийский отборочный турнир

Россия - Швеция - 52:57 (10:12, 16:15, 13:16, 13:14)

6 июля.

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