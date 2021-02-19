Россия обыграла Македонию и вышла на Евробаскет

Сборная России победила команду Македонии (94:77) в матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин. Благодаря этой победе россияне вышли в финальную часть турнира.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Чехии и Италии. Финальный раунд состоится в Берлине.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Мужчины

Группа B

Македония — Россия — 77:94 (21:26, 12:25, 21:21, 23:22)