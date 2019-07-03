Раиса Мусина: "Рады победе над Италией, дальше будет больше"

Форвард сборной России Раиса Мусина прокомментировала победу над командой Италии (63:54) в 1/8 финала чемпионата Европы.

- Мы очень рады этой победе, мы идем дальше, и дальше будет больше, – цитирует ТАСС Мусину. – Мы начали матч с итальянками от защиты, и соперницы стали очень много мазать. Мы же почувствовали игру и довели матч до победы.

Испания - очень хорошая команда. Мы их хорошо знаем, играли и победили в товарищеской игре перед Евробаскетом. Это быстрая, бросающая команда. В первую очередь надо будет защищаться один на один, чтобы добиться успеха.

В четвертьфинале сборная России встретится с Испанией. Игра состоится 4 июля.